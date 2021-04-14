ЖКХ

Новые контейнеры для сбора мусора появились в Новосокольниках

Новые контейнеры для сбора отходов появились на мусорных площадках в Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экопром».

Новые площадки обустроила администрация Новосокольнической волости.

Отмечается, что «Экопром» в дальнейшем будет продолжать отслеживать наполнение и сохранность баков, своевременность вывоза мусора, проводить мониторинг состояния и качества уборки площадок, количество загруженных контейнеров и время приезда мусоровозов во всех муниципалитетах.