ЖКХ

Общественный пресс-центр ПЛН: Мешает ли пандемия проведению капремонта домов?

В пятницу, 16 апреля, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда капительного ремонта Псковской области.

Сколько домов в Псковской области отремонтированы с начала реализации региональной программы капитального ремонта? Как реализуется краткосрочный план реализации региональной программы капремонта в этом году? В каких районах больше всего пройдет ремонтов? С какими трудностями столкнулся региональный оператор - Фонд капитального ремонта в период пандемии? Отразился ли коронавирус на платежной дисциплине? Какая сумма взыскана с должников в судебном порядке?

Если дом не вошел в краткосрочный план, но остро нуждается в капитальном ремонте, что нужно предпринять собственникам? Сколько специальных счетов открыто в Псковской области?

На эти и другие вопросы ответит и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Дата проведения: 16 апреля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.

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