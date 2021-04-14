ЖКХ

Регоператор проверил ход капремонта в многоквартирных домах Пскова и Псковского района

Региональный оператор Фонда капитального ремонта проинспектировал ход работ в многоквартирных домах Пскова и Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКР по Псковской области.

Так, капитальный ремонт фундамента ведется в доме №12 по улице Центральная в деревне Кирово. Рабочие подрядной организации «Жилищный трест плюс» очищают фундамент и откачивают дренажными помпами воду. Позже строители завершат армированную обойма фундамента, зальют трещины и пустоты и забетонируют углы дома. Завершатся работы по плану через 1,5-2 месяца. Руководители регоператора указали подрядчику на необходимость работать «захватками», чтобы не допустить проседание фундамента.

Подрядчик «Жилищный трест плюс» также ведет работы по капитальному ремонту фундамента в доме № 23 на улице Танкистов в деревне Купровщина. На данный момент строители завершили опалубку и планируют залить фундамент до конца апреля, а отмостку - до 15 мая. Работы проводятся «захватками» с дополнительным армированием. Кроме того, в этом доме подрядчик проведет капитальный ремонт фасада и заменит входную дверь. И.о. руководителя РО ФКР Сергей Шарлаев поручил организации не затягивать выполнение работ по фасаду и представить актуальный график.

При осмотре дома № 3 на улице Новой в деревне Неелово регоператор установил, что подрядная организация «Псковсвязьстрой» не проводит работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения. Представитель подрядчика сообщил, что задержка начала работ произошла из-за задержки поставки материала. На данный момент уже смонтирован водомерный узел, и в ближайшее время будет сформирован график проведения работ в квартирах жителей дома. Проверяющие заострили внимание подрядчика на необходимости соблюдения сроков проведения работ. В случае несоблюдения установленных сроков подрядчика ожидает начисление пени.

Далее представители регоператора осмотрели ход капитального ремонта фасада дома № 1 по переулку Энергетиков в деревне Родина. Работы ведет подрядная организация «Капитал-Строй». Проверка ремонтных работ показала следующие недостатки: подрядчик не проводит работы по заделке трещин и пустот в цоколе, на объекте отсутствовал проект, а общий журнал работ не заполнен должным образом.

Сергей Шарлаев поручил подрядчику устранить выявленные недостатки и отметил, что штрафные санкции будут применены к организации «Стройтемп», осуществляющей строительный контроль.

Затем проверяющие осмотрели ход ремонта лифтового оборудования в домах № 8 по улице Байкова и № 69б по улице Коммунальной в Пскове. В доме на улице Байкова строители подрядной организации «Невский лифт» уже поменяли направляющие и в дальнейшем заменить противовесы, установить порталы и новые кабины. Окончание работ планируется до начала мая. В доме на улице Коммунальной работы проводит подрядная организация «МС Лифт». Строители уже заменили порталы, установили новые лебедки и проводят пуско-наладочные работы. Новые лифтовые кабины находятся на складе в Пскове и будут установлены в ближайшее время.

Сергей Шарлаев попросил подрядчиков обозначить проведение работ сигнальными лентами на порталах на каждом этаже, а также представить графики завершения работ.

Следующей контрольной точкой стал дом на улице Волкова, 1 в Пскове, где проводится капитальный ремонт крыши. Строители установят колпаки на вентиляционные трубы и застелят чердачное помещение минватой. Подрядная организация «Псковсвязьстрой» обязуется завершить ремонт до 20 апреля .

Последним пунктом проверки стал дом № 3 по улице Гагарина в Пскове, где проводится капитальный ремонт фасада, а также систем холодного водоснабжения и водоотведения. Представитель подрядной организации «Строй-ИК» сообщил, что работы по ремонту лежаков в подвальном помещении уже завершены, а в конце апреля начнутся работы в квартирах жителей дома. Необходимые строительные материалы доставлены на объект. Ремонт фасада подрядная организация «Стройград» завершила на 60%.

Руководитель регоператора обратил внимание на неудовлетворительное состояние швеллеров одного из балконов дома и необходимость доработки проекта.

По итогам рабочих выездов подрядные организации обязаны исправить все выявленные замечания и выполнить работы в установленные сроки.