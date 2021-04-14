ЖКХ

Работники «Псковских тепловых сетей» благоустроили участок улицы Народной

Работники «Псковских тепловых сетей» благоустроили участок местности на улице Народной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«В прошлом году наши коллеги меняли сети на улице Народная, за мебельным магазином, - рассказали на предприятии. - Это была уже поздняя осень, ужасная грязь и дожди лили постоянно. Жители приспособили кусок газона под парковку, а мы его раскопали. Там проходят наши сети, и нам было необходимо заменить тот самый участок. Наше предприятие давало слово жителям, что мы все вернем в исходное состояние, и даже немного лучше. Мы держим свое слово. Осенью мы подготовили площадку, завезли землю и огородили участок, который планировали засадить газонной травой. Увы, мы не успели посеять ее осенью, но на это были причины: существует определённый график посадки семян, огородники это хорошо знают. Семена газонной травы тоже можно высеивать до определенного периода, потом уже поздно».

«Так и случилось в данном случае, работы были поздние и мы не успели, - продолжили в пресс-службе. - Но мы не забываем о данных жителям обещаниях и проводим восстановительные работы. Сегодня нашими коллегами осуществлена высадка той самой газонной травы, все сделано по уму и с соблюдением всех норм и требований. Не просто побросали семена в землю, а предварительно площадку вскопали, взрыхлили землю, засеяли семена и прикатали специальным катком (чтобы семена не разлетелись)».

Совсем скоро жители увидят результаты проделанной работы. «Как только трава взойдет, мы уберем ограждения, и жители будут вольны распоряжаться этой площадкой по своему усмотрению», - добавили в ПТС.