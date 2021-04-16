ЖКХ

Началась видеотрансляция пресс-конференции о капремонте в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда капительного ремонта Псковской области.

Сколько домов в Псковской области отремонтированы с начала реализации региональной программы капитального ремонта? Как реализуется краткосрочный план реализации региональной программы капремонта в этом году? В каких районах больше всего пройдет ремонтов? С какими трудностями столкнулся региональный оператор - Фонд капитального ремонта в период пандемии? Отразился ли коронавирус на платежной дисциплине? Какая сумма взыскана с должников в судебном порядке?

Если дом не вошел в краткосрочный план, но остро нуждается в капитальном ремонте, что нужно предпринять собственникам? Сколько специальных счетов открыто в Псковской области?

На эти и другие вопросы ответит и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.