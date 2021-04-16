Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
в последний путь
Ребята! Вступайте в профсоюз!
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё ЖКХ 16.04.2021 11:290 120 лифтов заменят в Пскове в 2021 году 16.04.2021 11:390 Более 200 домов в Псковской области капитально отремонтируют 16.04.2021 11:290 120 лифтов заменят в Пскове в 2021 году 16.04.2021 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции о капремонте в Псковской области 16.04.2021 08:190 Работники «Псковских тепловых сетей» благоустроили участок улицы Народной 15.04.2021 19:060 Регоператор проверил ход капремонта в многоквартирных домах Пскова и Псковского района
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 10.04.2021 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 09.04.2021 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 11.04.2021 12:396 Пятиклассница умерла после разговора с завучем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Началась видеотрансляция пресс-конференции о капремонте в Псковской области

16.04.2021 11:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда капительного ремонта Псковской области.

Сколько домов в Псковской области отремонтированы с начала реализации региональной программы капитального ремонта? Как реализуется краткосрочный план реализации региональной программы капремонта в этом году? В каких районах больше всего пройдет ремонтов? С какими трудностями столкнулся региональный оператор - Фонд капитального ремонта в период пандемии? Отразился ли коронавирус на платежной дисциплине? Какая сумма взыскана с должников в судебном порядке?

Если дом не вошел в краткосрочный план, но остро нуждается в капитальном ремонте, что нужно предпринять собственникам? Сколько специальных счетов открыто в Псковской области?

На эти и другие вопросы ответит и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Теги: #капремонт #ФКР #общественный пресс-центр ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 347 человек
16.04.2021, 11:570 Около 580 млн рублей задолжали псковичи Фонду капремонта 16.04.2021, 11:520 Стартует набор волонтеров на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 16.04.2021, 11:450 Более 8 млн россиян привились от коронавируса 16.04.2021, 11:390 Более 200 домов в Псковской области капитально отремонтируют
16.04.2021, 11:370 «Хайпожоры»: Где теперь людям изливать ненависть? 16.04.2021, 11:290 120 лифтов заменят в Пскове в 2021 году 16.04.2021, 11:210 Председатель Псковского облсовпрофа принял участие в заседании генсовета ФНПР 16.04.2021, 11:150 Еще пять человек умерли от COVID-19 в Псковской области
16.04.2021, 11:122 Пскович пожаловался на притон в многоквартирном доме на Гражданской 16.04.2021, 11:060 85% должников Сбера общались с роботом во время пандемии 16.04.2021, 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции о капремонте в Псковской области 16.04.2021, 10:470 На улице Новгородской в Пскове станет светлее
16.04.2021, 10:400 Три жителя Псковской области написали «Тотальный диктант» на «отлично» 16.04.2021, 10:342 «Подстрочник»: Чем гордится Вадим Нэдик? 16.04.2021, 10:330 «Умоляла Сережу не ехать» - как живет семья сбитого у Моглино велосипедиста через два года после аварии 16.04.2021, 10:291 Псковские пограничники задержали контрабандистов с мясом
16.04.2021, 10:221 Завершился показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (серии 16-18) 16.04.2021, 10:100 Псковская область присоединяется к всероссийскому субботнику 16.04.2021, 10:050 Пскович отомстил соседу за удар по голове и отправился в колонию на 3 года 16.04.2021, 10:030 Вся правда о Центре науки и спорта «Без предела»
16.04.2021, 09:540 Фотофакт: Бардак на берегу Псковы устранили 16.04.2021, 09:460 Сигареты под видом угля пытались провезти через границу псковичи 16.04.2021, 09:410 Квартира горела в Пскове из-за короткого замыкания в гирлянде 16.04.2021, 09:380 Участие Плюсского района в федеральных и областных программах обсудили депутаты на встрече актива
16.04.2021, 09:210 Россиянам разрешат банкротиться через портал госуслуг 16.04.2021, 09:170 15 палов травы зарегистрировано в Псковской области 15 апреля 16.04.2021, 09:000 Псковичи стали победителями международного конкурса «На Олимпе» 16.04.2021, 08:5431 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски»
16.04.2021, 08:430 Минобороны рассекретило архивы об освобождении польского города Тшчанка 16.04.2021, 08:350 Сельхозпредприятия Псковского района готовятся к летне-пастбищному периоду 16.04.2021, 08:190 Работники «Псковских тепловых сетей» благоустроили участок улицы Народной 16.04.2021, 08:000 Конференция «Великие Луки: взгляд из прошлого» собрала участников из двух регионов
16.04.2021, 07:477 В Минпромторге объяснили рост цен на яйца 16.04.2021, 07:328 Роспотребнадзор предложил дважды тестировать на COVID прибывших из Турции 16.04.2021, 07:171 Россияне назвали комфортную сумму сбережений 16.04.2021, 07:040 Роструд рассказал о возможности дополнительных выходных в мае
15.04.2021, 23:112 23 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса 15.04.2021, 22:440 РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 15.04.2021, 22:260 Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии 15.04.2021, 22:100 Псковский архив опубликовал фото медиков и сестер милосердия 1914 года
15.04.2021, 21:562 Псковский Росреестр в марте привлек к ответственности 40 нарушителей земельного законодательства 15.04.2021, 21:412 Польша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата 15.04.2021, 21:231 Как оформить переуступку права аренды участка, рассказали в Кадастровой палате 15.04.2021, 21:090 ПФР: На некоторые цели маткапитал можно использовать, не дожидаясь трехлетия ребенка
15.04.2021, 20:550 Доставку газа в баллонах и водоснабжение на селе обсудили депутаты с главами волостей Опочецкого района 15.04.2021, 20:501 Великолукские волонтеры оценили качество ремонта дворов 15.04.2021, 20:412 Льготникам могут разрешить получать лекарства без прописки 15.04.2021, 20:330 Житель Струг Красных отправится на обязательные работы за неуплату алиментов
15.04.2021, 20:200 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату к дню Победы 15.04.2021, 20:040 ПФР предлагает оформить материнский капитал без подачи заявления 15.04.2021, 19:560 Спасатели отработали действия при ликвидации лесных пожаров в Гдовском районе 15.04.2021, 19:480 Начальник Академии Федеральной службы исполнения наказаний находится в Пскове
15.04.2021, 19:450 Возбудителя опасной болезни выявили у цыпленка в Псковской области 15.04.2021, 19:340 О работе по оцифровке книжных памятников шла речь на конференции «Библиотека в усадьбе» в «Михайловском» 15.04.2021, 19:260 В Новоржеве решают вопрос возможности ремонта проблемных участков дорог и тротуаров 15.04.2021, 19:190 Филиал производственных мастерских для инвалидов открылся в Великих Луках
15.04.2021, 19:060 Регоператор проверил ход капремонта в многоквартирных домах Пскова и Псковского района 15.04.2021, 19:010 Бежаницкого убийцу, спалившего баню вместе с трупом жертвы, отправили за решетку на 9 лет 15.04.2021, 18:551 Более 630 млн рублей выдал Сбербанк бизнесу СЗФО под 3% по программе с господдержкой 15.04.2021, 18:440 Худрук Астраханского драмтеатра представит в Пскове два спектакля
15.04.2021, 18:340 Вакансия мирового судьи появилась в Порховском районе 15.04.2021, 18:136 Жизнь дорожает или мы дешевеем? 15.04.2021, 18:110 Cебежский нацпарк призывает жителей и гостей региона не жечь траву 15.04.2021, 18:000 Количество акционеров ВТБ в Псковской области увеличилось более чем вдвое
15.04.2021, 17:520 Депутаты Псковской гордумы обсудили благоустройство округа №3 15.04.2021, 17:430 Разбитый дворовый проезд на улице Инженерной в Пскове занесли на «Доску позора» 15.04.2021, 17:380 Комплексная уборка после зимы продолжается на улично-дорожной сети Пскова 15.04.2021, 17:300 Почти полтора миллиона рублей перевел пскович на счет мошенников
15.04.2021, 17:210 Жители «Афин» отказались оплачивать возвращение в краны горячей воды 15.04.2021, 17:124 Инфляция в Псковской области за март снизилась на 0,3% 15.04.2021, 17:040 СберБанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт 15.04.2021, 16:551 Александр Козловский наградил великолучанку за высокие результаты в спорте
15.04.2021, 16:430 В Печорах ищут пожилого мужчину на синем мопеде 15.04.2021, 16:410 Эпопею с ратификацией пограндоговора Эстонии с Россией надо давно было завершать — Симиндей 15.04.2021, 16:317 Двойная башня волшебника появится в Пскове 15.04.2021, 16:240 Полицейские изъяли фальшивые купюры в псковских банках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.