ЖКХ

120 лифтов заменят в Пскове в 2021 году

120 лифтов заменят в Пскове в 2021 году, 100 из них - по ускоренной схеме в соответствии с программой Фонда содействия реформирования ЖКХ. Об этом сообщил и. о. гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев на пресс-конференции 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Срок завершения работ — до 1 декабря. На текущий момент 12 лифтов уже заменили, 8 из них ввели в эксплуатацию.

«Лифты будут останавливаться, когда новые прибудут на территорию Пскова. Минимизируем врем, которое люди будут без лифта. Будем крайне жестко работать с подрядчиком, если он остановит два лифта», - добавил Сергей Шарлаев.