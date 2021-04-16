ЖКХ

Около 580 млн рублей задолжали псковичи Фонду капремонта

Порядка 580 млн рублей составляет задолженность по взносам в Фонд капитального ремонта Псковской области. Об этом сообщил и. о. генерального директора регионального Фонда капремонта Сергей Шарлаев в ходе пресс-конференции 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общая собираемость взносов с 2015 года по март 2021 года составляет порядка 82%. Сергей Шарлаев уточнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, собираемость была выше, - порядка 93%. «Рассчитываем, что в этом году повысим собираемость», - сказал он.

Самая высокая собираемость взносов на капремонт отмечена в Новосокольниках (92%), Пустошкинском (87%) и Порховском (87%) районах. Самая низкая - в Гдовском (36%), Себежском (59%) районах и Стругах Красных (63%).



По его мнению, если бы не задолженность, Фонд смог бы выполнить еще один краткосрочный план по капремонту. «Еще 18,5 тысяч жителей увидели бы, что в их домах делается капремонт», - отметил он.