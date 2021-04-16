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Должникам по взносам на капремонт начислят пени с 1 мая

16.04.2021 12:14|ПсковКомментариев: 0

Должникам по уплате взносов на капремонт начислят пени с 1 мая. Об этом сообщил и. о. гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в ходе пресс-конференции 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«С 1 мая тем гражданам, которые своевременно не заплатили за капремонт, начислят пени в соответствии с действующим законодательством», - предупредил Сергей Шарлаев.

В прошлом году региональный фонд капремонта подал более 1800 исков о взыскании взносов на капремонт на 28 млн рублей (в три раза больше, чем в 2019-м), уточнил глава Фонда.

В этом году в судебном порядке взыскали задолженность по жилым помещениям на сумму 4,6 млн рублей, выставили и направили претензии об оплате взносов по нежилым помещениям на сумму 12,29 млн рублей. В добровольном порядке собственники оплатили около 1 млн рублей, добавил Сергей Шарлаев.

Теги: #ЖКХ #долг #фонд капремонта
Источник: Псковская Лента Новостей
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