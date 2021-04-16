ЖКХ

Должникам по взносам на капремонт начислят пени с 1 мая

Должникам по уплате взносов на капремонт начислят пени с 1 мая. Об этом сообщил и. о. гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в ходе пресс-конференции 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





«С 1 мая тем гражданам, которые своевременно не заплатили за капремонт, начислят пени в соответствии с действующим законодательством», - предупредил Сергей Шарлаев.

В прошлом году региональный фонд капремонта подал более 1800 исков о взыскании взносов на капремонт на 28 млн рублей (в три раза больше, чем в 2019-м), уточнил глава Фонда.

В этом году в судебном порядке взыскали задолженность по жилым помещениям на сумму 4,6 млн рублей, выставили и направили претензии об оплате взносов по нежилым помещениям на сумму 12,29 млн рублей. В добровольном порядке собственники оплатили около 1 млн рублей, добавил Сергей Шарлаев.