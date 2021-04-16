ЖКХ

Руководитель псковского фонда капремонта назвал главную претензию к подрядчикам

И. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев назвал главную претензию к подрядным организациям, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции 16 апреля.

«Главная претензия - сроки выполнения работ, - отметил Сергей Шарлаев. - К тем, кто не услышал фонд, будут применяться штрафные санкции. Мы хотим, чтобы жители Пскова увидели, что подрядные организации работают качественно и в срок».



Исключены из реестра квалифицированных подрядных организаций в связи с неисполнением договоров о проведении капитального ремонта восемь организаций, одна из них попала в список недобросовестных, добавил Сергей Шарлаев.