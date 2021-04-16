ЖКХ

600 млн рублей направили на капремонт домов в Псковской области 2020 году

600 млн рублей направили на капремонт домов в Псковской области 2020 году. Об этом сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Фонд отработал 2020 год достойно, - отметил он. - Выполнение краткосрочного плана составило 77%. Это 832 работы в 301 доме».

В прошлом году капитально отремонтировали 91 крышу, 28 фундаментов и более 50 инженерных систем, заменили 18 лифтов в шести многоквартирных домах, рассказал Сергей Шарлаев.