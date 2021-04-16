ЖКХ

Более тысячи мешков для субботника отправили в Палкинский район

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром» направил 1200 мешков для проведения субботника в Палкинский район. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Также поступили дополнительные заявки на выдачу мешков от Гдовского района (600 штук) и управления городского хозяйства администрации Пскова (1000 штук), которые передадут 16 апреля.

«Таким образом, на проведение субботников за две недели выделены 21 500 мешков». - отметили в пресс-службе.

Общеобластной субботник, в котором принимает участие компания «Экопром», проводится 16 апреля.