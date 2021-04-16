ЖКХ

В Великих Луках жильцы бывших общежитий ошибочно получили счета за свет

Великолучанам, проживающим в бывших общежитиях, ошибочно прислали дополнительные квитанции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МУП «ЕРКЦ города Великие Луки».

Как отмечается, поступило огромное количество звонков по поводу того, что жителям многоквартирных домов, в прошлом общежитий, пришли отдельные квитанции от АО «Псковэнергосбыт» за электроэнергию с нормативным объемом потребления, хотя платежи за электроэнергию включены в единый счет за ЖКУ за март (как и ранее), выставляемый управляющей организацией посредством услуг ЕРКЦ.

Сотрудники АО «Псковэнергосбыт» пояснили, что эти квитанции за электроэнергию были выпущены ошибочно. «Поэтому, обращаем ваше внимание: во избежание двойной оплаты за электроэнергию такие отдельные квитанции оплачивать не нужно, так как платеж за услугу электроснабжения уже включен в единый счет», - отметили в ЕРКЦ.