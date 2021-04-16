ЖКХ

Территорию на Четырех углах убрали сотрудники «Экопрома» в Пскове

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» в рамках субботника убрали территорию на Четырех углах в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«На протяжении долгого времени данная территория не является объектом благоустройства», - отметили в «Экопроме».

Уборка прошла под лозунгом: «Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками». Сотрудники компании вывезли более 150 мешков мусора только на одном участке территории, более 100 мешков - на улице Кузнецкой, 33 и в других районах города.

В Пскове в рамках субботника организовали уборку на 20 территориях.

Для проведения субботников регоператор направил в муниципалитеты региона более 24 000 мешков. Вывоз собранного мусора проводился силами компании «Экопром».