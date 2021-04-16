Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
Камбэк Брячака
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Уникальная разработка Nordman
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 16.04.2021 11:290 120 лифтов заменят в Пскове в 2021 году 20.04.2021 09:530 Жильцам дома в Середке пересчитали необоснованно начисленную плату за отопление 16.04.2021 23:201 Территорию на Четырех углах убрали сотрудники «Экопрома» в Пскове 16.04.2021 20:400 В Великих Луках жильцы бывших общежитий ошибочно получили счета за свет 16.04.2021 15:380 В Великих Луках завершается строительство новой котельной взамен двух угольных 16.04.2021 13:500 Более тысячи мешков для субботника отправили в Палкинский район
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 19.04.2021 14:2814 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Жильцам дома в Середке пересчитали необоснованно начисленную плату за отопление

20.04.2021 09:53|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура добилась перерасчета необоснованно начисленной платы за отопление жильцам дома в селе Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе была нарушена целостность пломбы общедомового прибора учета тепловой энергии в доме №14 на улице Рыбакова в Середке, и начисление платы жителями за предоставленную коммунальную услугу теплоснабжения за этот месяц произвели в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением правительства России от 18 ноября 2013 года №1034.

«Однако в силу действующего жилищного законодательства начисление платы за коммунальную услугу отопления при выходе из строя общедомового прибора учета тепловой энергии должно производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства России от 6 мая 2011 года №354», - отметили в пресс-службе.

В этой связи прокуратура района направила в адрес коммунального предприятия представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона. В итоге жильцам дома произвели перерасчет платы в размере более 86 тысяч рублей.

Теги: #ЖКХ #прокуратура #псковский район #Середка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 116 человек
20.04.2021, 10:290 Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала 20.04.2021, 10:100 Юный пскович вошел в основной состав сборной России по боксу 20.04.2021, 10:040 Древнюю китайскую вазу изъяли пограничники в Псковской области 20.04.2021, 09:530 Жильцам дома в Середке пересчитали необоснованно начисленную плату за отопление
20.04.2021, 09:310 Жилой дом сгорел в Пыталовском районе 20.04.2021, 09:290 Новое послание президента и борьбу с пандемией обсудит Совет законодателей 27 апреля 20.04.2021, 09:180 23 пала травы произошло в Псковской за сутки 20.04.2021, 09:140 Псковский спортсмен завоевал второе место в первенстве России по панкратиону
20.04.2021, 09:020 Из-за пала травы загорелись трубы в промзоне Пскова 20.04.2021, 08:562 Диетолог развенчала миф о пользе овсянки 20.04.2021, 08:451 Из-за COVID-19 каждый пятый россиянин прекратил неформальное общение с коллегами 20.04.2021, 08:310 Борис Гребенщиков выложил в Сеть свое фото в Псковском кремле
20.04.2021, 08:230 Изменения в ПДД попали под регуляторную гильотину 20.04.2021, 08:126 В Пскове спасли застрявшую на дереве кошку 20.04.2021, 08:000 Минтруд не поддержал инициативу разрешить самозанятым заключать договор соцстрахования 20.04.2021, 07:510 В России предложили ужесточить контроль за токсичными отходами
20.04.2021, 07:380 Работы студентов и преподавателей псковского колледжа искусств представили на «Олимпиаде художеств» 20.04.2021, 07:270 Эксперт сообщил о возможном снижении цен на авиабилеты на российские курорты 20.04.2021, 07:150 В правительстве назвали причины роста цен на квартиры 20.04.2021, 07:000 Ассоциация европейского бизнеса просит Россию упростить въезд для вакцинировавшихся рабочих
19.04.2021, 23:032 Почти 24 тысячи человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области 19.04.2021, 23:001 Останки красноармейца из Белоруссии нашли в Себежском районе 19.04.2021, 22:591 55 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 19.04.2021, 22:210 Мост через реку Шелонь сгорел в Дедовичском районе
19.04.2021, 22:000 Выставка фотографий Бориса Скобельцына откроется в Печорах 29 апреля 19.04.2021, 21:290 Транзитным туристам рекомендовали самостоятельно планировать возвращение домой 19.04.2021, 21:030 Сотрудники информационного блока облизбиркома посетят городской телеканал Петербурга 19.04.2021, 20:387 Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич»
19.04.2021, 20:221 Пскович отправится в экспедицию для мониторинга территорий распространения борщевика 19.04.2021, 20:000 Плановый смотр спецтехники состоялся в компании «Экопром». ВИДЕО 19.04.2021, 19:320 Ассоциация лесопромышленников Псковской области выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Колесникова 19.04.2021, 19:240 Общественный совет сформировали при нацпарке «Себежский»
19.04.2021, 19:006 Более 30 участниц приняли участие в кастинге конкурса красоты в Великих Луках 19.04.2021, 18:580 В Псковской области стартовали региональные этапы трех конкурсов профмастерства 19.04.2021, 18:491 Интерактив: В Пскове «умирает» светофор 19.04.2021, 18:440 Псковичи могут не уведомлять ведомства о получаемых в ПФР выплатах
19.04.2021, 18:3314 Реплика Донецкого: Маразм, хлебало и жалобы обывателя 19.04.2021, 18:252 Наркопритоны будут искать в Псковской области в рамках операции «Быт» 19.04.2021, 18:190 Почти 2 млн рублей направят на строительство ангара в псковской Толбице 19.04.2021, 18:110 Программу развития инфраструктурных проектов могут запустить в регионах России
19.04.2021, 18:040 Псковичам рассказали, как получить выписку о состоянии объекта недвижимости 19.04.2021, 17:571 Проект зон охраны церкви Михаила Архангела поступил в областное Собрание 19.04.2021, 17:520 Псковским пенсионерам предлагают помощь тимуровцев 19.04.2021, 17:480 Более 15 тысяч фиалок высадят в Пскове ко Дню Победы
19.04.2021, 17:430 Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику 19.04.2021, 17:380 Компании от трех человек получат скидку на спектакли в Псковском драмтеатре 19.04.2021, 17:310 Псковский хлебокомбинат получил благодарность за помощь медикам в период пандемии 19.04.2021, 17:221 На время реконструкции Ольгинского моста изменятся маршруты автобусов
19.04.2021, 17:210 Ударившего бывшую жену великолучанина отправили на исправительные работы 19.04.2021, 17:183 В Псковской области отменили запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер 19.04.2021, 17:130 Большинство участников опроса ПЛН поддержали закон об ограничении работы в такси судимым 19.04.2021, 17:081 Псковичи получили медали на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге
19.04.2021, 17:000 Акция «‎‎Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате 19.04.2021, 16:550 В ВТБ Онлайн появилась темная тема 19.04.2021, 16:500 В аппарате псковского бизнес-омбудсмена изменились номера телефонов 19.04.2021, 16:440 Региональные уполномоченные встретились с Александром Котовым накануне ежегодного доклада в парламенте
19.04.2021, 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 19.04.2021, 16:250 Увлеченных энергетикой псковских школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду 19.04.2021, 16:200 На границе с Латвией у мужчины изъяли более 150 электронных сигарет 19.04.2021, 16:141 Нарушение санитарных правил выявили в великолукском техникуме
19.04.2021, 16:082 За вылов 143 лещей, карася и щуки псковские рыбаки заплатят более 1 млн рублей 19.04.2021, 16:0313 Его величество стульчик 19.04.2021, 16:000 Псковский центр «Мой бизнес» получил премию 19.04.2021, 15:540 Ольгинский мост после реконструкции останется четырехполосным
19.04.2021, 15:480 ВТБ: Траты жителей Северо-Запада за рубежом весной в 2,5 раза ниже, чем до пандемии 19.04.2021, 15:440 Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке 19.04.2021, 15:390 Ольга Тимофеева: Иллюзий, что будет просто, у меня нет 19.04.2021, 15:350 Эстония возобновит авиасообщение с Россией 25 апреля
19.04.2021, 15:290 Около 200 территорий привели в порядок в Великих Луках 19.04.2021, 15:200 60 дорожных рабочих ремонтируют Гдовскую трассу 19.04.2021, 15:190 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области 19.04.2021, 15:110 В России прорабатывается вопрос модернизации инфекционной службы
19.04.2021, 15:040 Псковичи попадут в сборную России по брейкингу 19.04.2021, 15:040 Не рубите, мужики 19.04.2021, 15:000 Псковские школьники сняли видеоролики о безопасном поведении 19.04.2021, 14:553 В Пскове объяснили выбор места для строительства временного моста
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.