ЖКХ

Жильцам дома в Середке пересчитали необоснованно начисленную плату за отопление

Прокуратура добилась перерасчета необоснованно начисленной платы за отопление жильцам дома в селе Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе была нарушена целостность пломбы общедомового прибора учета тепловой энергии в доме №14 на улице Рыбакова в Середке, и начисление платы жителями за предоставленную коммунальную услугу теплоснабжения за этот месяц произвели в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением правительства России от 18 ноября 2013 года №1034.

«Однако в силу действующего жилищного законодательства начисление платы за коммунальную услугу отопления при выходе из строя общедомового прибора учета тепловой энергии должно производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства России от 6 мая 2011 года №354», - отметили в пресс-службе.

В этой связи прокуратура района направила в адрес коммунального предприятия представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона. В итоге жильцам дома произвели перерасчет платы в размере более 86 тысяч рублей.