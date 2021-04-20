ЖКХ

В Великих Луках завершили работы по переустройству газопровода

Работы по переустройству газопровода завершили газовики в Великих Луках и выполнили врезки в городскую газовую сеть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Проект включал в себя перенос около 400 метров газовых сетей высокого и низкого давления. Его разработало АО «Газпром газораспределение Псков» в связи с изменением схемы дорожного движения и постройкой подземных пешеходных переходов на проспекте Ленина.

Все работы осуществлялись с использованием стоп-системы и без прекращения газоснабжения потребителей.