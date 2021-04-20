ЖКХ

Специалисты ПТС поменяли теплообменник в одной из псковских школ

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» поменяли теплообменник в одной из школ областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Несколько недель назад нам поступил тревожный звонок от одного из образовательных учреждений, - рассказали в пресс-службе. - У них возникли серьезные проблемы с горячим водоснабжением - оно пропало вовсе. Сотрудники нашего предприятия незамедлительно отреагировали на данный сигнал, ведь мы понимаем, как важна горячая вода, на таких объектах. Приехав на место, наши сотрудники обнаружили, что в работе используется кожухотрубный теплообменник, которому уже изрядно много лет. Починить его точно не получится, необходима полная замена».

Кроме того, заменили все трубы, которые подходят к теплообменнику и отходят от него.

Отмечается, что работы выполнили очень быстро и качественно. «Больше всего времени заняло приобретение и доставка всех необходимых материалов и оборудования (трубы, переходники, запорная арматура, ну и сам пластинчатый водонагреватель), но это уже тонкости, главное - результат», - добавили в пресс-службе.