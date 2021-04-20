ЖКХ

Новые баки для мусора установили в Новосокольническом районе

Новые контейнеры для сбора мусора установили в населенных пунктах Новосокольнического района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экопром».

Так, два контейнера появились в деревне Заболотье, по четыре установили в деревнях Назимово, Насва и Горожане, по одному – в деревнях Чирки и Пяшино. Остальные баки поставили на улицах Речной, Заречной и Первомайской.

Всего в этом году в Новосокольническом районе установили 36 новых контейнеров для сбора ТКО.

Вывоз мусора в указанных населенных пунктах будет вестись по графику – 1-й и 3-й четверг месяца.