ЖКХ

В России предложили ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

В России предложили перейти на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ.

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«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт · ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт · ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив - например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня», - сказал председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Письмо союза поступило в аппарат правительства и будет рассмотрено в установленном порядке, пишет газета «Известия».

«Дифференцированные тарифы по объемам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии. Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше», - добавила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.