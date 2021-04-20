ЖКХ

Новый котел монтируют на улице Леона Поземского в Пскове

Начался монтаж нового котла в котельной на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Котел приобрели на прошлой неделе. «В настоящий момент котел зашивают теплоизоляцией и металлическим профилем - это необходимо для соблюдения ряда требований. Совсем скоро начнется работа по подведению к нему коммуникаций (вода, газ, система вентиляции и так далее). Работы еще непочатый край, но наши специалисты прекрасно знают, что нужно делать, ведь на этой котельной уже функционируют четыре подобных агрегата», - рассказали на предприятии.

Самый сложный этап - подключение газа, самой горелки и прочих систем. «Для проведения всего спектра работ на данной котельной придется поработать очень многим структурным подразделениям нашего предприятия», - сообщили в пресс-службе.

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Планируется доукомплектовать котельную еще одним котлом. «Но пока сложно спрогнозировать, когда это произойдет, но, как вы знаете, мы всегда планируем все на несколько лет вперед», - добавили на предприятии.