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В Пскове прошло обучение работе с новой биллинговой платформой «Газпром межрегионгаз»

Обучающий семинар для региональных ИТ-специалистов – системных администраторов и разработчиков провели в Пскове Газпромбанк совместно с Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЭТП ГПБ.

Участники семинара развивали навыки работы с новой технологической платформой биллинга «Газпром межрегионгаз»: возможности конфигурирования, взаимодействия с данными, формирование отчетности и шаблонов документов, изучали функционал модулей биллинговой платформы, а также осваивали новые методы цифрового взаимодействия с абонентами.

«Обучающий курс от Газпромбанка и ЭТП ГПБ поможет нам создать распределенную систему центров компетенций в рамках использования новой биллинговой платформы, – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. – Слаженная коллективная работа по сопровождению обновленного программного комплекса позволит нам эффективно использовать лучшие практики наших партнеров и реальный опыт работы регионов с биллинговой системой».

В семинаре приняли участие специалисты из Псковской, Тверской, Волгоградской, Владимирской, Кировской, Новгородской и Самарской областей.

«В рамках трехдневного семинара мы передали коллегам из регионов навыки работы с более тонким функционалом платформы – административными настройками, возможностями разработки шаблонов документов и так далее. Это прикладной программистский уровень, владение которым позволит коллегам уверенно использовать возможности биллинговой платформы. Цель нашего курса – выстраивание эффективной коллективной работы при адаптации к постоянно изменяющимся требованиям и условиям работы, а также уверенность сотрудников региональных компаний в используемом программном продукте», – подчеркнул генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

Презентация новой технологической платформы биллинга «Газпром межрегионгаз» прошла в августе 2020 года в Пскове. В отличие от предшествующих систем, платформа работает в режиме реального времени и исключает расхождение данных в многочисленных старых системах. Благодаря новой биллинговой платформе, абоненты из числа физических лиц получили возможность оплачивать начисления за газ в режиме онлайн любым удобным способом, а также направлять свои обращения поставщику газа и получать ответы через «Личный кабинет». Для юридических лиц биллинговая платформа также предлагает «Личный кабинет промышленного потребителя», где в режиме онлайн можно проконтролировать часовые расходы природного газа и распределение объемов по договорам, а данные визуализируются в виде графиков и трендов