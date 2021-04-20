ЖКХ

Новые баки с оранжевыми наклейками появятся на контейнерных площадках Пскова

75 емкостей для раздельного сбора отходов подготовил региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Экопром». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, их установка в Пскове начнется в пятницу.

«Вы сможете увидеть контейнеры с надписями и рисунками, поясняющими, для какого вида отходов они предназначены, - отметили в компании. - Контейнеры с оранжевой наклейкой и надписью "Вторсырье" предназначены для отходов, которые подлежат переработке. Бумагу, пластик, стекло и металл следует выбрасывать именно в них. Содержимое таких контейнеров поступает в сортировочный комплекс, где его разделяют по видам. Далее вторсырье отправляется на перерабатывающие заводы».

Раздельный сбор отходов значительно уменьшит негативное влияние на окружающую среду и улучшит экологическую ситуацию в регионе, уверены в компании.