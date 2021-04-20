Инновации в водоснабжении предложили жители островской деревни

С инновационным предложением выступили жители деревни Заборовье Островского района во время встречи с рабочей группой главы муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Идея заключается во внедрении кодовых уличных водозаборных колонок. «Справедливости хочется. Ведь кто-то больше воды расходует, поливая огороды, а кто-то только для приготовления пищи набирает да помыться. А платим-то все одинаково – по нормативу. В больших городах и в Европе, говорят, есть такие колонки с индивидуальным кодом-счетчиком для каждого потребителя», - высказала свои соображения одна из жительниц частного сектора.
Представитель МУП «ЖКХ» Александр Дашевич ответил, что на таком прогрессивном уровне сельские территории пока обслуживать не планируется, но, если с подачей воды возникнут какие-то проблемы, коммунальное предприятие готово оперативно их устранить.
При этом обращение по переносу водозаборной колонки в деревне Демешкино на другое место глава Островского района Дмитрий Быстров поручил взять в работу.
«Помогите нам "копателей железа" приструнить. Каждую весну одно и то же, живем как на пороховой бочке, спать дома нельзя – огонь от пала травы может в любую минуту к домам подойти», - попросили жители.
Глава волости Анатолий Цыганков посоветовал по фактам поджогов немедленно связываться с ним по телефону. «На нарушителя составим протокол, выпишем штраф», - отреагировал волостной руководитель.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Островскому району Игорь Некрасов добавил, что в случае материального ущерба наступит уже не административная ответственность, а уголовная.
Собравшиеся у магазина Островского райпо жители деревни Гривы начали разговор с главой района и другими членами рабочей группы по существу. Их просьбы начинались со «страшенной» пыли на региональной дороге за Демешкино. Затем последовали претензии к электрикам, чтобы опиливали ветки у проводов. Также люди высказали пожелания к водителям автобусов по соблюдению расписания движения, чтобы дети не опаздывали на занятия в школу.
Разъясняя изменения в пенсионном законодательстве, начальник УПФР в Островском районе Псковской области Татьяна Степанова рассказала сельским жителям о «кодовом слове», которое необходимо сообщать, чтобы получить информацию по пенсии конкретному гражданину.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Островскому району Игорь Некрасов представил жителям нового участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта Наталью Богданову, которая будет обслуживать две волости: Бережанскую и Горайскую.
В районном отделе полиции участковый находится в кабине №14, связаться с ним можно по телефону 36-308.
Представитель правопорядка проинформировали граждан об основных способах краж и дистанционного мошенничества, предостерег от необдуманных действий.