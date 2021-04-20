ЖКХ

Инновации в водоснабжении предложили жители островской деревни

С инновационным предложением выступили жители деревни Заборовье Островского района во время встречи с рабочей группой главы муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Идея заключается во внедрении кодовых уличных водозаборных колонок. «Справедливости хочется. Ведь кто-то больше воды расходует, поливая огороды, а кто-то только для приготовления пищи набирает да помыться. А платим-то все одинаково – по нормативу. В больших городах и в Европе, говорят, есть такие колонки с индивидуальным кодом-счетчиком для каждого потребителя», - высказала свои соображения одна из жительниц частного сектора.

Представитель МУП «ЖКХ» Александр Дашевич ответил, что на таком прогрессивном уровне сельские территории пока обслуживать не планируется, но, если с подачей воды возникнут какие-то проблемы, коммунальное предприятие готово оперативно их устранить.

При этом обращение по переносу водозаборной колонки в деревне Демешкино на другое место глава Островского района Дмитрий Быстров поручил взять в работу.

«Помогите нам "копателей железа" приструнить. Каждую весну одно и то же, живем как на пороховой бочке, спать дома нельзя – огонь от пала травы может в любую минуту к домам подойти», - попросили жители.

Глава волости Анатолий Цыганков посоветовал по фактам поджогов немедленно связываться с ним по телефону. «На нарушителя составим протокол, выпишем штраф», - отреагировал волостной руководитель.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Островскому району Игорь Некрасов добавил, что в случае материального ущерба наступит уже не административная ответственность, а уголовная.

Собравшиеся у магазина Островского райпо жители деревни Гривы начали разговор с главой района и другими членами рабочей группы по существу. Их просьбы начинались со «страшенной» пыли на региональной дороге за Демешкино. Затем последовали претензии к электрикам, чтобы опиливали ветки у проводов. Также люди высказали пожелания к водителям автобусов по соблюдению расписания движения, чтобы дети не опаздывали на занятия в школу.

«Хочу сказать, что по самым острым проблемам, которые прозвучали сегодня и на встречах в других волостях уже идет работа, как здесь на местах, так и на федеральном уровне. В рабочей папке у сенатора Андрея Турчака все болевые точки сельских поселений Островского района и всего региона в целом. В его графике встреч с руководителями профильных министерств и ведомств - обсуждение вопросов газификации, стоимости и доставки балонного газа, другие вопросы. Сенатору Елене Бибиковой доложил о пробелах в законодательстве по льготной категории пенсионеров, я имею в виду работников колхозных контор. О необходимости аптек на селе рассказал, про реформу скорой помощи тоже, - сообщил жителям деревень Заборовье и Гривы помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.

«Буквально на днях мы встречались с областными руководителями Почты России и "Мехуборки", дорожниками, - отметил депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов. - Обсудили их недоработки в плане почтовых отделений, доставки корреспонденции, некорректность сведений в выставленных платежах за вывоз ТКО, планы по улучшению безопасности на федеральной трассе и ремонту региональных дорог. Заслушали ответственного за развитие сферы цифровых технологий в нашем регионе, чтобы было понимание, куда и когда интернет нормальный придет и устойчивая мобильная связь. Теперь планируем побеседовать с теми, в чью сферу полномочий входят земельные вопросы, лесной фонд, строительство новых сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Где-то ситуация выправится в ближайшее время, где-то придется немного потерпеть. Держим все на контроле».

Разъясняя изменения в пенсионном законодательстве, начальник УПФР в Островском районе Псковской области Татьяна Степанова рассказала сельским жителям о «кодовом слове», которое необходимо сообщать, чтобы получить информацию по пенсии конкретному гражданину.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Островскому району Игорь Некрасов представил жителям нового участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта Наталью Богданову, которая будет обслуживать две волости: Бережанскую и Горайскую.

В районном отделе полиции участковый находится в кабине №14, связаться с ним можно по телефону 36-308.

Представитель правопорядка проинформировали граждан об основных способах краж и дистанционного мошенничества, предостерег от необдуманных действий.