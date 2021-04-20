ЖКХ

Более 60 кубометров мусора вывезли с печорского кладбища

Более 60 кубометров мусора вывезли с кладбища в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром».

Уром 22 апреля представители компании посетили печорское кладбище для осмотра мусорных баков и выяснения причин их переполненности.

Заместитель главы городского поселения Игорь Юшкин отметил, что основная проблема переполненности контейнеров на кладбище - это отсутствие культуры у людей выбрасывать мусор в подготовленные для этого баки на территории городского поселения.

Кроме того, вчера в Печорах региональный оператор по обращению с ТКО провел выездной прием граждан. Сотрудники компании составили 27 заявлений и провели более 20 консультаций.