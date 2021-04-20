ЖКХ

В Пскове запустят программу энергоэффективного капремонта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя регионального Фонда капитального ремонта Сергеем Шарлаевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, они обсудили вопросы реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Губернатор обратил внимание на то, что эта тема находится на особом контроле правительства РФ и министерства строительства и ЖКХ РФ. «Особенно важно то, чтобы все собираемые средства максимально оперативно и эффективно шли на содержание жилищного фонда области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Сергей Шарлаев проинформировал о работе, проведенной в рамках программы 2021 года. В текущем году предполагается проведение капитальных работ в более чем 200 многоквартирных домах. Будут отремонтированы 285 элементов - кровли, фасады, инженерные системы, лифты. Конкурсы на изготовление проектно-сметной документации для объектов текущего года объявлены полностью, из них более 75% завершены. Также объявлены конкурсы на подготовку проектно-сметной документации для реализации задач следующего года.

В ходе встречи речь зашла и о реализации в регионе программы ускоренной замены лифтов. Напомним, Псковская область включена в проект в конце 2020 года. Благодаря его реализации в 2021 году в регионе будет заменено 120 лифтов. В настоящее время активно готовится проектная документация для исполнения программы. Замену лифтов планируется начать в июне и завершить до конца года, отметил Сергей Шарлаев.

Стороны обсудили участие региона в федеральных программах поддержки отрасли. Так, прорабатываются вопросы реализации в Псковской области программ энергоэффективного капитального ремонта в сфере электроснабжения. Для этих целей выбрано 8 объектов в Пскове.

Сергей Шарлаев также доложил о проведении работы по отбору подрядных организаций для возможности сотрудничества с Фондом. В число возможных партнеров включено порядка 70 новых организаций. «Так мы рассчитываем повысить конкуренцию, но в разумных пределах. Капремонт – это не новая стройка, там важна специфика работы с людьми», - отметил Сергей Шарлаев. Губернатор положительно оценил данную инициативу. «Селекцию надо обязательно вести, чтобы повысить уровень ответственности подрядчиков», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор и и. о. руководителя Фонда капитального ремонта рассмотрели вопросы инвентаризации задолженностей жителей области по взносам за капитальный ремонт и предложения по повышению платежной дисциплины граждан. Кроме того, стороны обсудили начисление пени с 1 мая должникам. Сергей Шарлаев отметил, что соответствующая информационная работа с населением проведена. В завершение разговора губернатор поблагодарил его за активное включение в решение актуальных вопросов на новой должности.