ЖКХ

Правительство сократило сроки техприсоединения к электросетям

Частные дома и объекты малого и среднего бизнеса можно будет быстрее подключить к электросетям. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Ранее процесс занимал до четырех месяцев. Теперь же организации, которые предоставляют такую услугу, ограничены сроком в 30 дней. Новое правило действует в тех случаях, когда линии электропередачи находятся ближе чем в 15 метрах от дома, и распространяется на объекты, расположенные в городской черте или на сельских территориях.

«Это избавит людей и бизнес от лишних проблем и волокиты», – подчеркнул Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 апреля.

Решение не повлияет на стоимость услуг технологического присоединения, добавили в пресс-службе правительства.