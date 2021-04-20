ЖКХ

Каналопромывочная машина из Италии поступит в «Горводоканал» в мае

В итальянском городе Аццано-Дечимо, на заводе компании Jurop, завершается сборка комбинированной каналопромывочной машины для муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Шасси немецкой фирмы МАН для этой машины было поставлено на завод в январе 2021 года и к настоящему времени на него установили полный комплект насосного оборудования, резервуаров для промывки сетей и откачки сточных вод, а также другого вспомогательного оборудования.

В мае 2021 года после сборки и отладки всего оборудования машину передадут муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал». «Эта каналопромывочная машина позволяет одновременно производить промывку канализационных сетей и снимать подпоры на них с одновременной откачкой осадка. Кроме того, машина будет оснащена мощным вакуумным насосом, который позволяет откачивать сточные воды с большой глубины (до 10 метров), что позволит избежать применения тяжелого ручного труда при очистке резервуаров канализационных насосных станций и сетей глубокого заложения», - рассказали в Горводоканале.

Аналогичная машина - известная всем псковичам «Скания» - уже работает 15 лет и за это время полностью выработала свой ресурс. Новая комбинированная машина – теперь уже на базе МАН – придет на помощь «Скании» и будет обеспечивать работу городских канализационных сетей не менее 15 лет.

Напомним, что договор на приобретение комбинированной каналопромывочной машины был заключен муниципальным предприятием Пскова «Горводоканал» с ООО «Комета» - представителем компании Jurop - 10 июня 2020 года в рамках реализации проекта ER 29 «Повышение качества общих водоемов за счет снижения на них нагрузки от загрязнений со стороны коммунальных канализационных систем городов и сельской местности на территории программы (Псковская область и юг Эстонии)». Данный проект реализуют МП Пскова «Горводоканал» (ведущий партнер) и Emajoe Veevark (Эстония), софинансируется оно в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Общий бюджет проекта составляет 660 тысяч евро (59,4 млн руб.), софинансирование муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в проекте – 45 тысяч евро (4,05 млн руб.). В рамках этого проекта, кроме приобретения новой комбинированной машины, создается система мониторинга канализационных сетей города, которая позволит заблаговременно прогнозировать различные аварийные ситуации на сетях канализации, и принимать превентивные меры для недопущения изливов сточных вод на улицы Пскова.

«Надо сказать, что муниципальное предприятие Пскова "Горводоканал" уже более 10 лет плодотворно сотрудничает с Emajoe Veevark в реализации экологических проектов по программам приграничного сотрудничества. Так, в период 2012-2015 годов в рамках программы приграничного сотрудничества "Эстония - Латвия - Россия 2007-2013" предприятиями был реализован проект по повышению качества очистки сточных на ОСК города Пскова и очистных сооружениях ряда населенных пунктов на территории Эстонии. Реализация этого проекта позволила снизить биогенную нагрузку на Псковско-Чудской водоем и обеспечить экологическую устойчивость прилегающих территорий. В рамках следующих проектных периодов муниципального предприятия города Пскова "Горводоканал" и Emajoe Veevark планируют продолжить взаимовыгодное сотрудничество по решению общих природоохранных задач», - рассказали на предприятии.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт программы www.estoniarussia.eu.