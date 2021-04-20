ЖКХ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью ЖКХ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян и представляются сотрудниками коммунальных служб, например, газовиками или сантехниками. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков, передает РИА Новости.

По его словам, работники таких служб никогда не приходят без предупреждения, все выезды осуществляются по заявкам граждан и в согласованное время. Информация о проверке размещается заранее на информационном стенде в подъезде и на сайте компании-исполнителя.

«Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов — это мошенники», — сказал чиновник.

Он отметил, что чаще всего аферисты приходят к пожилым людям и предлагают гражданам услуги по проверке газовых плит или замене счетчиков по завышенной цене. Нередко такое оборудование оказывается опасным в эксплуатации. «Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников», — добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали представляться реальными именами полицейских, чтобы узнать данные банковских карт человека.