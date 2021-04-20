ЖКХ

«Псковские теплосети» найдут «Лучшего в профессии» среди сотрудников

«Псковские тепловые сети» объявили о старте конкурса «Лучший в профессии» между участками предприятия. Предварительно, соревноваться будут сварщики, слесари, электрики и КИПиА ГАЗ.

«Естественно, победители будут награждены и ценными призами, - сообщили Псковской ленте Новостей в пресс-службе «Теплосетей», - но уверены, дело здесь будет не только в призах, на кону будет стоять нечто большее, чем просто материальные блага – это возможность доказать самим себе и коллегам, что тот или иной участок лучший на предприятии, а это очень дорогого стоит».

На предприятии напомнили о бытовавшей некогда традиции подобных конкурсов среди рабочих коллективов и выразили надежду на восстановление славных традиций проведения соревнований, знаковых для сотрудников. Также в «Теплосетях» отметили возможную перспективу проведения в дальнейшем подобных состязаний между различными предприятиями города.