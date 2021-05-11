ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Пскове

«Псковские тепловые сети» опубликовали график отключения горячей воды в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия, это связано с необходимостью обслуживания сетей и котельного оборудования.

«Все наше оборудование нуждается в обслуживании, а некоторое и в замене, это можно сказать и о наших сетях, - рассказали в ведомстве. - Некоторым достаточно опрессовки, а некоторые и ее не пройдут, появятся течи, и нужна будет перекладка, другие просто меняются в плановом порядке. Это огромный пласт работ, который невозможен без отключений».

«Мы понимаем, это не самое приятное время, когда приходится обходиться без горячей воды, но в то же время, это жизненно необходимо нашему предприятию, чтобы свести к минимуму отключения в осенне-зимний период», - объяснили на предприятии.

«Пока мы не можем обойтись без двухнедельного отключения горячей воды, так как летом проводим огромный объем подготовительных работ на сетях и котельных. Заранее составляется график остановки работы котельных на летний период. По этому графику вы узнаете, когда отключат горячую воду именно в вашем доме», - добавили в ПТС.