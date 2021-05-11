ЖКХ

Инженерные системы отремонтировали в многоквартирном доме в Пушкинских Горах

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2021 год в многоквартирном доме №16 на улице Ленина в Пушкинских Горах отремонтировали системы теплоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Собственники помещений этого многоквартирного дома формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Собираемость по дому составляет 91,55%. Работы выполнили строители подрядной организации ООО «Капитал-Строй».

В рамках капитального ремонта выполнили прокладку внутренних трубопроводов водоснабжения, водоотведения и отопления, в подвальной части дома заменили инженерные сети теплоснабжения и выполнили изоляцию трубопроводов. Смонтировали индивидуальный тепловой пункт, установили общедомовые приборы учета потребления горячей и холодной воды. В жилых помещениях строители установили новые радиаторы отопления, унитазы и полотенцесушители.

Как отметили в Фонде, все работы выполнены качественно, в полном объеме и с опережением планового срока.