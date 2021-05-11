ЖКХ

Псковская ГРЭС завершила отопительный сезон

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных помещений на основании распоряжения органов муниципальной власти 11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе тепловой электростанции.

Отопительный сезон в поселке Дедовичи начался 1 октября и длился 223 дня, что на 3 дня меньше показателя прошлого периода. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил порядка 51 тысячи Гкал.

«Уже сейчас энергетики начали подготовку к новому отопительному сезону. Формируются графики текущего и капитального ремонтов оборудования, замены участков тепловых сетей. Запланированные мероприятия позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей поселка Дедовичи в зимний период», – отметил технический директор-главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.