ЖКХ

Новые наклейки появились на автомобилях регоператора по обращению с ТКО

Новые наклейки «Мехуборка» появились на автомобилях регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Наклейки обновили в связи с тем, что в районах города выставят новые баки для сортировки мусора с надписями «Вторсырье» и «Смешанные отходы».

Контейнеры с надписью «Вторсырье» предназначены для отходов, которые подлежат переработке. «Бумагу, пластик, стекло и металл следует выбрасывать именно в них. Содержимое таких контейнеров поступает в сортировочный комплекс, где его разделяют по видам. Далее вторсырье отправляется на перерабатывающие заводы», - рассказали в «Экопроме».

В контейнеры с наклейкой и надписью «Смешанные отходы» можно складывать пищевые отходы, средства личной гигиены, неперерабатываемые емкости из-под продуктов питания и другое.