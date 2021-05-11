ЖКХ

Суд обязал дновскую администрацию принять на учет бесхозные газовые сети

29 бесхозных газовых сетей выявили в ходе проверки в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что нормы действующего законодательства, в том числе статья 225 ГК РФ, предписывают органам местного самоуправления принимать меры по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества, создавать необходимые условия для контроля и надзора за ним.

«При этом бездействие администрации городского поселения "Дно", влекущее несоблюдение условий безопасного использования опасного производственного объекта (газовой сети), создает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, проживающих на территории Дно, а также бесперебойного и безопасного газоснабжения населения», - подчеркнули в ведомстве.

В этой связи прокурор района направил в суд административное исковое заявление, чтобы обязать администрацию Дно обратиться в орган, который проводит государственную регистрацию права на недвижимое имущество, и заявление о принятии на учет бесхозяйных газовых сетей.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложили соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района, добавили в ведомстве.