ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках

Администрация Великих Лук в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало график планового отключения горячего водоснабжения для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования котельных МУП «Тепловые сети» на летний период.

Фото: pixabay.com

График:

котельная №1 (улица Пушкина, 29А), 11 мая – 25 мая;

котельная №4 (улица Гастелло, 32), 18 мая – 31 мая;

котельная №5 (набережная Новослободская, 16), 17 мая – 19 мая, 21 июня – 1 июля;

котельная №7 (улица Ломоносова, 11А), 17 мая – 19 мая, 5 июля – 15 июля;

котельная №8 (улица Холмская, 3А), 12 мая – 13 мая, 16 июня – 17 июня; 14 июля – 15 июля, 18 августа – 19 августа; 8 сентября – 9 сентября;

котельная №11 (проспект Октябрьский, 13А), 26 мая – 8 июня;

котельная №15 (улица Гоголя, 3А), 1 июля – 14 июля;

котельная №17 (улица Щорса, 86Б), 25 мая – 27 мая,.2 июля – 3 июня, 13 июля – 15 июля, 17 августа – 19 августа, 7 сентября – 9 сентября;

котельная №18 (проспект Гагарина, 61А), 15 июня – 17 июня, 12 июля – 15 июля, 17 августа – 25 августа;

котельная №6 (деревня Суханово), 21 июня – 25 июня, 19 июля – 23 июля, 16 августа – 19 августа.