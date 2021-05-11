ЖКХ

Подготовка к новому отопительному сезону началась в Пскове

Подготовка к новому отопительному сезону началась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Подготовка к отключениям горячей воды уже началась в микрорайонах ДЭУ и Овсище. В настоящее время специалисты участка №4 проводят подготовительные работы по замене сетей отопления. «Вы только посмотрите на диаметр этих сетей – именно по этим трубам теплоноситель поступает в тепловой пункт для нагрева холодной воды», - отметили в ПТС.

В пресс-службе объяснили, почему уже сейчас откапывают сети, если горячее водоснабжение начнут отключать лишь с понедельника. «Все это лишь подготовительный этап: необходимо провести все согласования, рассчитать количество необходимого материала, оценить состояние сетей, а на все это требуется время, которого у наших специалистов нет», - рассказали на предприятии. Кроме того, сложно спрогнозировать, что будет после гидравлических испытаний, поскольку все будет зависеть от износа сетей, уточнили в ПТС.

«Наступает самый сложный, ответственный и трудозатратный этап нашей работы – это межсезонье. В ближайшие пару месяцев на улицах нашего города вы сможете увидеть огромное количество специальной техники и раскопок. Мы благодарим гостей и жителей города за проявленное понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в пресс-службе.

Напомним, отопительный сезон 2020-2021 годов завершился в Пскове 12 мая.