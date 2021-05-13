ЖКХ

В Гдове завершился капремонт крыши многоквартирного дома

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта в этом году отремонтировали крышу многоквартирного дома №23 по улице Карла Маркса в Гдове. Работы выполнила подрядная организация - ООО «Строй Проф». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Подрядчики отремонтировали стропильную систему, сделали кровлю из металлического листа с полимерным покрытием, а также устроили систему организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб. Кроме того, они установили систему снегозадержания, переложили дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием, установили зонты на дымовые трубы, отремонтировали козырьки над входами в подъезды.

В фонде отметили, что все работы выполнены качественно и с опережением графиков производства работ.