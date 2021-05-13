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Сотрудники «Псковских тепловых сетей» работали на Октябрьском проспекте всю ночь. ФОТО

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» провело масштабные работы на Октябрьском проспекте в областном центре ночью 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

В настоящее время на Октябрьском проспекте ведутся работы по замене дорожного полотна, перекладке тротуарной плитки и так далее. «Наше предприятие подключилось к этим работам и меняет свои сети», - отметили в ПТС и добавили, что это влечет за собой полное перекрытие движения.

«Это занимает не пять минут, а перекрытие движения днем приведет к настоящему транспортному коллапсу, многие опоздают на работу, не смогут проехать через центр по делам, в общем и целом – это не самая приятная процедура и перспектива. Именно по этой причине наше предприятие пошло на беспрецедентные меры. Ночные работы согласованы с администрацией, полицией и всеми остальными ведомствами. Время было выбрано не случайно, ведь именно в 0.00 через Октябрьский проспект проходит последний автобус, а первый - в 6.00. Все это делается только с одной целью - сократить до минимума неудобство для жителей и гостей нашего города, вызванные ремонтными работами», - рассказали в пресс-службе.

На предприятии также отметили профессионализм сотрудников участка №7 и автобазы. «Это сложно передать словами, но все работали настолько дружно и слаженно, что казалось это одно подразделение: каждый понимал друг друга с полуслова, а иногда и жеста. Именно по этой причине работы и были закончены точно в срок», - добавили в ПТС.