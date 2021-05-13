ЖКХ

Почти 100 тысяч рублей отсудила бежаницкая медсестра, лишенная воды в разгар пандемии

Медицинская сестра из Бежаницкого района получила 99 900 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного нарушением ее прав на холодное водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Изначально местная жительница собиралась взыскать с муниципального предприятия «Водоканал» компенсацию морального вреда в размере 180 000 рублей.

Обращаясь в суд с иском, женщина указала, что является собственником части расположенного в поселке Бежаницы жилого дома, при этом 20 апреля 2017 года между ней и ответчиком был заключен договор на водоснабжение, согласно которому «поставщик обязался осуществлять отпуск воды из систем водоснабжения, согласно выданным техническим условиям по объему и качеству, а потребитель обязался оплачивать принятую воду».

Но 5 августа 2020 года в адрес истца от ответчика поступило уведомление о введении ограничения водоснабжения в ее части жилого дома в связи с возникновением аварии на центральных системах водоснабжения. 21 августа 2020 года истец обратилась к ответчику с требованием возобновить подачу холодной воды, но ее заявление оставили без рассмотрения.

Фактическое отключение холодного водоснабжения ответчик произвел с 11 августа по 29 октября 2020 года, в связи с чем истец претерпела «нравственные страдания, выразившиеся в личном дискомфорте, отсутствии возможности соблюдать требования личной гигиены, что в период распространения коронавирусной инфекции является одной из профилактических мер», отмечается в сообщении.

Бежаницкий районный суд своим определением утвердил мировое соглашение, заключенное между истцом и ответчиком, согласно которому истец отказалась от исковых требований в полном объеме, а ответчик обязался выплатить женщине в счет компенсации морального вреда, причиненного нарушением ее прав на холодное водоснабжение, 99 900 рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило, добавили в пресс-службе.