ЖКХ

Еще две управляющие компании Псковской области получили лицензии

В администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора области Василия Осипова состоялось очередное заседание лицензионной комиссии Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на заседании были рассмотрены заявления ООО «Единый город» (Псков) и ООО «УК «УЮТ-ГРАД» (Великие Луки) о предоставлении лицензий на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. По итогам обсуждения принято коллегиальное решение о предоставлении лицензий указанным организациям.

Напомним, положение о лицензионной комиссии Псковской области и ее состав утверждены указом губернатора области. В соответствии с частью 4 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует только на территории субъекта РФ, органом государственного жилищного надзора которого она выдана. Срок действия продлевается по истечении пяти лет в порядке, установленном правительством РФ.