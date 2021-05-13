ЖКХ

Около 25 кубометров мусора вывезли с острова Залита

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром» вывез мусор с острова Залита в Псковском районе 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании/

На данном острове находятся две точки сбора ТКО. Мусор не вывозился в течение четырех месяцев в связи с закрытием пассажирской навигации судов.

На острове собрали около 25 кубометров отходов. Среди мусора можно было встретить рыболовные сети, ветки, мебель и даже телевизор, рассказали в «Экопроме». Кроме того, работники убрали территорию, располагающуюся рядом с причалом.

Мусор складировали на корабли, которые доставили его к пристани в деревне Большая Толба. «На причале их ждал ломовоз компании, который успешно погрузил все собранные мешки», - добавили в «Экопроме».