ЖКХ

Прокуратура избавила пустошан от необходимости содержать колодец

Прокуратура Пустошкинского района выявила нарушение законодательства о водоснабжении и водоотведении - в деревне Щукино местные жители за свой счет содержали колодец, который числился бесхозяйным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Колодец фактически обеспечивает водой население деревни Щукино, при этом права собственности на него никто не имеет, что нарушает пункт 3 статьи 225 ГК РФ. Таким образом, администрация Щукинской волости не выполняла свои обязанности по содержанию объекта недвижимости, используемого для водоснабжения.

Прокурор района обратился в суд с иском к администрации сельского поселения, чтобы обязать ее зарегистрировать и поставить на учет колодец в указанной деревне. Суд удовлетворил требования прокурора.