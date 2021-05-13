ЖКХ

«Псковэнергосбыт» упростил механизм оплаты за электроэнергию

Компания «Псковэнергосбыт» запустила собственный сервис платежей. Оплачивать счета за электроэнергию жителям Псковской области стало удобнее и проще.

Фото: pixabay.com

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнергосбыте», сервис оплаты находится на странице личного кабинета потребителя на сайте компании fl.pskovenergosbit.ru. При этом воспользоваться новой функцией можно не только имея регистрацию в личном кабинете, но и без регистрации.

«Мы учли пожелания граждан, сделали систему максимально простой и понятной, - уточнили в «Псковэнергосбыте». – После введения лицевого счета человек видит адрес, к которому привязан счет. Сумма оплаты появляется автоматически, как и задолженность, если она есть. Оплатить можно банковскими картами международных платежных систем и картой "Мир", есть поддержка систем мобильных платежей Google Pay и Apple Pay. Немаловажно, что чек о проведенной операции при желании придет по электронной почте или в СМС».

При этом обладатели личного кабинета на сайте «Псковэнергосбыта» увидят обновление информации об оплате сразу после совершенной операции. При оплате на сайте энергосбытовой компании отсутствует комиссия.