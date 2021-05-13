ЖКХ

Новый лифт установили в многоквартирном доме на улице Коммунальной в Пскове

Руководители Фонда капитального ремонта Псковской области оценили замену лифтового оборудования в доме №69Б на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, они также проверили капитальный ремонт инженерных сетей в доме №47 на улице Народной и в доме №11А на улице Мирной.

Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме № 69Б на улице Коммунальной в Пскове

Старший по дому №69Б на улице Коммунальной рассказал, что предыдущие лифты прослужили жителям более 28 лет, срок их эксплуатации уже вышел. Жители поблагодарили за установку нового лифтового оборудования с гарантийным сроком на качество работ и материалов 5 лет.

Замену лифтового оборудования провело ООО «МС Лифт» в рамках договора. Подрядчик установил новые лебедки и кабины лифтов, заменил порталы и направляющие, провел пусконаладочные работы. «Стоит отметить, что работы выполнены раньше запланированного срока. Полностью введут лифты в эксплуатацию после того, как состоится приемочная комиссия с участием представителя Ростехнадзора», - уточнили в пресс-службе.

В многоквартирном доме №47 на улице Народной на завершающей стадии находятся работы по капремонту системы электроснабжения. ООО «Электротренд» в соответствии с договором заменила вводно-распределительное устройство вместе с общедомовым счетчиком, произвела замену электрических кабелей. Также строители установили новые светильники в местах общего пользования, над входами в подъезд и в подвальных помещениях.

На объекте выполнили мероприятия по повышению энергоэффективности жилого дома в разделе электроснабжения: установили светодиодные светильники вместо светильников с лампами накаливания, на лестничных клетках установили светильники с датчиками движения и освещенности, уличные светодиодные светильники включаются от фотореле.

«Установка светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности позволяет существенно экономить электроэнергию, собственники помещений увидят экономию в квитанциях на оплату электричества», - отметили в пресс-службе.

Также в 2019 году в данном доме капитально отремонтировали крышу.

Псков, улица Народная, 47 (система электроснабжения)

Последним пунктом стал дом №11А на улице Мирной. ООО «Электротренд» в рамках договора проводит работы по капитальному ремонту системы электроснабжения, сейчас они выполнены на 20%.

Псков, улица Мирная, 11А

Подрядная организация - ООО «ЦСР» - в рамках договора проводит работы по капитальному ремонту холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, на текущий момент они выполнены на 70%, на объекте собран узел холодного водоснабжения, проводятся сборка и монтаж узла горячего водоснабжения. Подрядчик ведет работы по замене стояков в квартирах собственников, проблем с доступом в помещения нет. Работы идут в соответствии с согласованным графиком.

Капитальный ремонт инженерных систем в доме №11А на улице Мирной в Пскове