ЖКХ

259 дней длился отопительный сезон в Пскове

259 дней длился отопительный сезон в Пскове. Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 мая.

«Если в 2019-2020 годы мы осуществляли отопление 254 дня, тот этот сезон - 259 дней, - рассказал Игорь Максимов. - Отопительный сезон завершили организованно. В тот момент, когда это надо было сделать и по санитарным нормам, и по тенденции, которая складывалась с погодой».

Прошедший отопительный сезон «дался очень нелегко», отметил Игорь Максимов. Так, прошлым летом в связи с пандемией предприятие было вынуждено сократить срок подготовки к нему. «Только в июне начали по две недели отключать от теплоисточников горячую воду», - напомнил он. При этом были сутки, когда 130 сотрудников предприятия находились на больничном, добавил он.

Прошедший отопительный сезон был холоднее сезона 2019-2020 годов практически в пять раз, продолжил гость студии. «Это тоже накладывало свой отпечаток. В более жестком режиме весь сезон работало оборудование. В среднем от 5 до 7 инцидентов и незначительных происшествий происходило в сутки», - рассказал Игорь Максимов.

«Примерно в таком напряженном режиме работали эти 259 суток. Город может спать спокойно. Мы знаем что делаем, как делаем и для чего делаем. Это наше ремесло. Самое главное - люди, каждый на своем месте, они профессионально и качественно выполняют свои обязанности», - подчеркнул руководитель предприятия.