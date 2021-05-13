Стоимость услуг Псковских тепловых сетей вырастет с 1 июля

Стоимость продукции «Псковских тепловых сетей» вырастет примерно на 9% с 1 июля. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Игорь Максимов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 мая.
При этом Игорь Максимов указал на то, что само предприятие не может поднять стоимость услуг. «Мы, по сути, государево предприятие. Стоимость нашей продукции определяет государство. Цену, по которой могу продать продукцию населению, определяет государство. Вплоть до того, что уровень зарплаты моих работников определяет государство - собственник в лице муниципалитета. Не могу сказать, что мы в чистом виде бизнес-единица. Это некий симбиоз бюджетного учреждения и промышленного предприятия, потому что работаем на жилищно-коммунальные нужды, на население», - пояснил он.
Гость студии подчеркнул, что у него нет особых претензий к тому, как государственные органы определяют стоимость продукции предприятия. «У меня нет оснований говорить, что к нам каким-то образом относятся несправедливо в плане тарифообразования», - заключил Игорь Максимов.