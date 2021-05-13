ЖКХ

Стоимость услуг Псковских тепловых сетей вырастет с 1 июля

Стоимость продукции «Псковских тепловых сетей» вырастет примерно на 9% с 1 июля. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Игорь Максимов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 мая.

«С 1 июля стоимость нашей продукции повысится где-то на 9%. Это экономически обоснованный тариф, который установил тарифный орган - комитет по тарифам Псковской области», - рассказал Игорь Максимов и пояснил, что разницу между 4% и 9% будет возмещать государство. «Населению ее будем продавать по заведомо заниженной цене, разницу будет возмещать бюджет Псковской области. И оперативно, своевременно возмещает», - сказал он.

При этом Игорь Максимов указал на то, что само предприятие не может поднять стоимость услуг. «Мы, по сути, государево предприятие. Стоимость нашей продукции определяет государство. Цену, по которой могу продать продукцию населению, определяет государство. Вплоть до того, что уровень зарплаты моих работников определяет государство - собственник в лице муниципалитета. Не могу сказать, что мы в чистом виде бизнес-единица. Это некий симбиоз бюджетного учреждения и промышленного предприятия, потому что работаем на жилищно-коммунальные нужды, на население», - пояснил он.

Гость студии подчеркнул, что у него нет особых претензий к тому, как государственные органы определяют стоимость продукции предприятия. «У меня нет оснований говорить, что к нам каким-то образом относятся несправедливо в плане тарифообразования», - заключил Игорь Максимов.