ЖКХ

Игорь Максимов рассказал о резерве мощности котельных на Запсковье и Завеличье

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 мая рассказал о резерве мощности котельных на Запсковье и Завеличье.

По его словам, у котельной №9 «СВПУ» на Запсковье еще есть запас мощности. «Но выдать эту мощность мы не можем», - отметил он и уточнил, что диаметра трубы на улице Инженерной уже не хватает, чтобы обеспечить теплоносителем новостройки на дальнем Запсковье. «Нужно либо реконструировать теплотрассу, либо ставить новый теплоисточник, что мы и предлагаем», - отметил Игорь Максимов.

«Сейчас на существующих трассах порядка 5-6 объектов можно запустить в эксплуатацию (на Запсковье - ред.)», - заметил он.

Резерв мощности котельных на Завеличье составляет около 20 гигакалорий, продолжил Игорь Максимов. «Это порядка 20-25 жилых домов. Если развиваться дальше - надо увеличивать мощность котельной», - заключил он.