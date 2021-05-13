ЖКХ

Псковский губернатор пообещал жесткие последствия при срыве графика погашения долга за газ

Вопросы жилищно-коммунальной сферы рассмотрели на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в обсуждении приняли участие заместитель губернатора Василий Осипов, руководство профильных органов исполнительной власти, а также в режиме видео-конференц-связи - главы муниципальных образований и руководители теплоснабжающих организаций.

В первую очередь участники рассмотрели вопросы платежной дисциплины теплоснабжающих организаций. В июне 2019 года администрация области и ПАО «Газпром» подписали долгосрочный график погашения задолженности за потребленный природный газ с рассрочкой на 10 лет. Михаил Ведерников обратил внимание на то, что после его исправного исполнения в течение двух лет в прошлом году предприятия в некоторых районах не выполнили контрольные цифры. Аналогичная ситуация повторяется и в этом году. Объем неисполненных обязательств, согласно графику платежей, составляет 13,5 млн рублей.

«Коллеги, это критически важный, приоритетный вопрос, который касается обязательств перед ПАО „Газпром“ и, как следствие, объемов и темпов дальнейшей газификации региона, реализации социальных проектов», - подчеркнул губернатор и в качестве примера привел беспрецедентное число пришкольных стадионов - 12, которые компания планирует возвести в регионе.

В рамках совещания главы муниципалитетов, в которых были нарушены обязательства, объяснили причины срывов в погашении задолженностей. После чего участники заседания детально обсудили возможности для введения районов в график.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что в регионе есть и положительные примеры исполнения графика. Речь, в частности, идет о Великолукских и Псковских тепловых сетях, которые неоднократно выручали регион в части исполнения графика за счет своих переплат.

Глава региона акцентировал внимание руководителей муниципалитетов, что приведение выплат в соответствие с графиком - их персональная ответственность. «За срыв плана-графика последствия будут жесткие - будем направлять средства для развития района на погашение имеющихся задолженностей. Если поставленную задачу кто-то будет не выполнять системно, в этих районах последует корректировка работы по газификации», - заверил Михаил Ведерников. Вместе с тем он пообещал поддержку в тех случаях, где муниципалитет уже полностью исчерпал имеющиеся возможности.

Далее участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся исполнения поручений президента в части регистрации права муниципальной собственности на объекты ЖКХ.

Сергей Грахов проинформировал, что с разработкой схем водоснабжения, водоотведения регион справился в прошлом году, закрыв часть поручения. Осталось провести аналогичную работу по регистрации бесхозяйных объектов ЖКХ. «В последние годы данная работа ведется неактивно. При этом такие объекты - ваша расходная часть, прямые убытки. Их нет в ваших схемах теплоснабжения и водоотведения, вы не можете их модернизировать и реконструировать за счет различных государственных программ», — отметил председатель комитета.

Губернатор подчеркнул, что вопрос находится на контроле администрации президента и личном контроле полпреда главы государства в СЗФО. «Это большая работа, которая даст нам возможность в более полном объеме участвовать в различных федеральных программах и более активно взаимодействовать с Фондом ЖКХ. Давайте эти возможности использовать», - отметил глава региона. Михаил Ведерников поручил усилить работу в данном направлении, а также предусмотреть этот фактор в качестве коэффициента оценки эффективности работы главы муниципалитета.

Еще одной темой, которую обсудили участники совещания, стал объем жилищного строительства. Это направление - один из ключевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда». В связи с этим Михаил Ведерников внес и этот индекс в перечень показателей результативности деятельности руководства района.

В настоящее время в регионе введено 29% от необходимых 302 тысяч квадратных метров. Особое внимание в этой связи обратили на ввод индивидуального жилья, а также на необходимость выявления незарегистрированных объектов. Тем более, что в настоящее время отменили госпошлину за регистрацию недвижимости, а саму процедуру упростили. Кроме того, Росреестр готов оказывать населению содействие в решении всех вопросов.

Глава региона поручил профильному комитету совместно с муниципалитетами проводить с населением соответствующую информационную работу, а также адресно оказывать консультативную помощь и способствовать оперативному рассмотрению документов заявителей.