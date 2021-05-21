ЖКХ

Псковичам предлагают контролировать расходы на свет на сайте «Псковэнергосбыта»

Личный кабинет на сайте «Псковэнергосбыта» позволяет жителям Псковской области контролировать всю информацию, связанную с оплатой электроэнергии. Отвечая на вопросы читателей Псковской Ленты Новостей, специалисты компании «Псковэнергосбыт» рассказали о преимуществах сервиса.

1. Прозрачность. В личном кабинете есть истории и актуальные сведения по показаниям, счетам и платежам, а также все квитанции за свет.

2. Отсутствие комиссии. За оплату счета, произведенную в личном кабинете, не возьмут комиссию.

3. Оперативность. При оплате в личном кабинете информация обновится в течение нескольких минут. Если платите с помощью других сервисов, например, в Сбербанк онлайн, информация о платеже поступает в личный кабинет через несколько дней.

4. Контроль показаний. Система позволяет не только передать показания, но и посмотреть расход электроэнергии за любой месяц. Указан канал поступления конкретных показаний (абонент, контрольное снятие, при оплате через банк, автоматическая передача и т. п.), а также номер счетчика.

5. Электронные чеки и квитанции. При оплате в личном кабинете можно настроить отправку электронного чека. Также в ЛК доступна услуга отправки квитанций по электронной почте.

6. Многозадачность. К одному личному кабинету можно привязать несколько лицевых счетов – например, по квартире и даче.

Добавим, личный кабинет на сайте «Псковэнергосбыта» имеют более 24 тысяч жителей Псковской области.