ЖКХ

Более 50 баков для мусора отремонтировали в Псковской области за два месяца

53 бака для мусора отремонтировали сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области за два месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Порча баков - одна из основных проблем, с которой сталкивается регоператор, - отметили в пресс-службе. - Основная причина поломки - это неправильная эксплуатация и перенаполнение мусором, от которого стенки мусорного контейнера начинают трескаться».

В апреле было принято решение отремонтировать треснувшие баки для их дальнейшего использования. «Ремонт происходит своими силами сотрудниками контейнерного парка филиала ООО "Экопром". При помощи перфорированной ленты и заклепок треснувшие части мусорного контейнера стягиваются и закрепляются. Таким образом, мусорный бак может продолжить свою эксплуатацию», - рассказали в пресс-службе.

«Не только мусорные контейнеры подвергаются ремонту, но и сетки для ПЭТ-бутылок. Они гнутся, разрисовываются, ломаются колеса. Наши сотрудники контейнерного парка стараются поддерживать и приводить их в хорошее состояние», - отметили в компании.

Помимо обычного ремонта мусорных контейнеров, сотрудникам филиала приходится устранять последствия вандализма, поджогов, осознанной порчи баков, добавили в пресс-службе.