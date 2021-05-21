Псковский район уже начал готовиться к новому отопительному сезону

Псковский район начал подготовку к новому отопительному сезону сразу же по окончании предыдущего. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.
В конце марта - начале апреля, когда на смену холодам начало приходить тепло, происходили аварийные ситуации, но они быстро устранялись, и потребители не сильно почувствовали это на себе. «Отопительный сезон мы завершили 11 мая. Чтобы сырость не сказывалась ни на здоровье людей, ни на состоянии жилого фонда, отопительный сезон мы максимально додержали до срока, который могли держать по законодательной норме», - заметил Святослав Колинко.
На данный момент Псковский район начал подготовку к новому отопительному сезону. Глава района Наталья Федорова поставила задачу провести в связи с этим ряд внутренних совещаний, чтобы было понимание, что нужно сделать и как взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.