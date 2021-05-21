ЖКХ

Псковский район уже начал готовиться к новому отопительному сезону

Псковский район начал подготовку к новому отопительному сезону сразу же по окончании предыдущего. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

«Входили мы в отопительный сезон непросто, сталкивались с проблемами. Это связано с тем, что наше основное ресурсоснабжающее предприятие находится в банкротном состоянии, были вопросы и у контролирующих органов. Тем не менее паспорт готовности к отопительному сезону мы получили. Как ни странно, зимние холода пережили очень спокойно, и серьезных проблем не было. Не было такого, чтобы люди сидеть по несколько дней без тепла и дети в школах замерзали», - сказал гость студии.

В конце марта - начале апреля, когда на смену холодам начало приходить тепло, происходили аварийные ситуации, но они быстро устранялись, и потребители не сильно почувствовали это на себе. «Отопительный сезон мы завершили 11 мая. Чтобы сырость не сказывалась ни на здоровье людей, ни на состоянии жилого фонда, отопительный сезон мы максимально додержали до срока, который могли держать по законодательной норме», - заметил Святослав Колинко.

На данный момент Псковский район начал подготовку к новому отопительному сезону. Глава района Наталья Федорова поставила задачу провести в связи с этим ряд внутренних совещаний, чтобы было понимание, что нужно сделать и как взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.